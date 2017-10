Trick 2: Waschmittel aus Kastanien Trick 2: Waschmittel aus Kastanien

Aus unseren heimischen Rosskastanien kann man auch Waschmittel herstellen. Die Kastanien enthalten sogenannte Saponine, mit denen du deine Wäsche sauber bekommst.



Und so geht's: Einfach Kastanien sammeln, waschen und klein schneiden. Die Stücke müssen mindestens eine Nacht in Wasser eingelegt werden. Das milchig schaumige Wasser dann in einen Behälter abgießen - fertig ist das selbstgemachte Öko-Waschmittel. Der einzige Nachteil: Länger als maximal zwei Tage kann man das Waschmittel nicht lagern.