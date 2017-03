Die Kartoffel stammt ursprünglich aus Südamerika. Wann genau sie nach Europa kam, weiß man nicht. Sie wurde aber wahrscheinlich von den Spaniern mitgebracht; der frühste Beleg von der Kartoffel in Spanien findet sich 1573. In Deutschland soll die Kartoffel erst ab 1647 angebaut worden sein - in Bayern. Vielfach wurde sie anfangs jedoch nur als Zierpflanze genutzt. In Preußen hatte Friedrich II. noch 1756 große Mühe die Kartoffel seinen Untertanen schmackhaft zu machen. Man erzählt sich, er ließ Äcker von Soldaten bewachen, damit die Bauern den Wert der Kartoffel entdeckten.