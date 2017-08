Mehr als 22.000 Fundorte haben Nutzer schon auf Mundraub.org eingetragen, die meisten davon in Deutschland. Auf einer interaktiven Karte könnt ihr so ganz einfach schauen, ob bei euch um die Ecke ein paar leckere Äpfel, Himbeeren oder andere tolle Sachen zu finden sind. Das funktioniert nicht nur in Städten, sondern auch in ländlicheren Gebieten. Seit 2009 gibt es die Karte, die auch Obstbäume und Kräuter in Dänemark, Frankreich und anderen Ländern zeigt.