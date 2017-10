Jugendwort 2017 Was ist das für 1 Sprache vong Wörter her?

Wer die Vorschläge liest, könnte sich bei so manchen Vokabeln fragen, um welche Sprache es sich da überhaupt handelt. Neben Formulierungen wie "i bims" (Ich bin) oder "Was ist das für 1 life?" (Ausdruck von Erstaunen in einer außergewöhnlichen Situation), die in letzter Zeit vor allem in den sozialen Netzwerken gebräuchlich und populär wurden, stehen rund 30 weitere Wörter zur Wahl. Begriffe, die sich vor allem aus englischen Wörtern ableiten, wie "Noicemail" (eine nervige Sprachnachricht), "looten" (einkaufen gehen) oder "Squad" (extrem coole Gruppe) zum Beispiel.