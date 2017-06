Zu teure Handyverträge Jeder Dritte zahlt zu viel

Mehr als 130 Millionen Mobilfunkverträge gibt es laut Bundesnetzagentur in Deutschland. Die meisten laufen schon seit ein paar Jahren. Laut einer aktuellen Studie des unabhängigen Verbrauchermagazins Finanztip ist fast jeder dritte Handyvertrag schon älter als drei Jahre. Für diese Verträge zahlen die Nutzer mit hoher Wahrscheinlichkeit zu viel, weil die Preise auf dem Mobilfunkmarkt in den letzten Jahren deutlich nach unten gegangen sind.

Laut Finanztip profitieren von den zuletzt sinkenden Preisen schon Handykunden, deren Vertrag länger als zwei Jahre läuft. In der Zeit sind die monatlichen Grundgebühren bereits um einige Euro gefallen. Daniel Pöhler, Experte für digitale Themen bei dem Verbraucherportal, sagt:

Wenn ich sogar einen sehr alten Vertrag habe, so fünf, sechs Jahre alt, dann sind da schon mal Gebühren von 60, 70 Euro im Monat üblich gewesen. Heute gibt es Allnet-Flatrates zum Teil schon für zehn Euro.

Die Mobilfunkunternehmen lockten vor allem Neukunden mit sehr günstigen Konditionen, um auf dem gesättigten Handymarkt Konkurrenten Nutzer abzujagen. Das Geld für die Lockangebote muss aber an anderer Stelle, bei den treuen Kunden wieder eingenommen werden. Dafür werden beispielsweise in Handyverträgen steigende Gebühren vereinbart oder das sinkende Preisniveau auf dem Markt nicht an Kunden weitergegeben. „Als treuer Kunde ist man dann letztendlich der Dumme“, sagt Daniel Pöhler.