Fühlt sich eine Frau im Nachtleben bedrängt, kann sie sich in bestimmten Clubs und Kneipen an der Bar melden und dort einfach einen Mitarbeiter fragen, ob Luisa da ist. Der Clou: Luisa gibt es eigentlich gar nicht bzw. wird sie nicht wirklich gesucht, denn die Frage "Ist Luisa da?" ist ein Codewort.

Das Personal der teilnehmenden Kneipen und Clubs weiß dann sofort Bescheid, dass Hilfe benötigt wird. Im ersten Schritt soll die Frau in einem Hinterraum in Sicherheit gebracht werden. Dort kann sie sich entscheiden, ob sie beispielsweise den Club durch die Hintertür verlassen oder die Polizei rufen möchten. Geschult wurde das Thekenpersonal einiger Clubs und Kneipen in Münster. Daniela Stöveken vom Frauennotruf erklärt:

Seit Beginn der Aktion im Dezember 2016 sind an der Aktion 30 Clubs und Kneipen beteiligt. Das Codewort gilt im Moment aber nur in Münster. Der Frauennotruf hofft aber, dass das Codwort "Ist Luisa da?" bald auch in anderen deutschen Städten Schule macht und Frauen in Not weiterhilft.