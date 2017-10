Keiner wollte Island ausrüsten Nike, Adidas, Puma - alle großen Sportartikelhersteller wollten Island nicht ausrüsten. So durfte am Ende die Firma Errea aus Italien die Trikots herstellen. Ein Glücksfall, wie sich herausstellt: Der kleine Familienbetrieb aus der Nähe von Parma kommt mit der Produktion kaum nach. Und Adidas und Co. dürften sich jetzt ziemlich ärgern. Bildrechte: IMAGO