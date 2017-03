Internationaler Frauentag Was der Tag schon alles bewirkt hat

Wer hatte die Idee für einen Frauentag? Wer hatte die Idee für einen Frauentag?

Die Idee kommt aus den USA. 1908 gründeten dort Frauen der Sozialistischen Partei Amerikas ein Nationales Frauenkomitee, das beschloss, dass ein nationaler Tag zum werben für das Frauenstimmrecht wichtig sei. Ein Jahr später wurde die Idee in die Tat umgesetzt: Der erste Frauentag fand in den USA am 28. Februar 1909 statt. Die Idee einen Kampftag für Frauenrechte zu haben, an dem demonstriert wird und die Frauen gegen Diskriminierung auf die Straße gehen können, kam nicht nur in den USA gut an und wurde schnell von anderen Frauenrechtlerinnen nach Europa getragen.