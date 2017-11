Bildrechte: IMAGO

Wintermantel und Co. mussten den Oktober noch im Schrank verbringen. Denn in Mitteldeutschland war es überdurchschnittlich warm. Das hat der Deutsche Wetterdienst gerade bekannt gegeben. In Sachsen lag der Oktober-Mittelwert in diesem Jahr bei elf Grad – normalerweise sind es neun! Ganz ähnliche Temperaturen haben auch die Thermometer in Sachsen-Anhalt und Thüringen gemessen.



Fast schon sommerlich war es Mitte Oktober: Am 17. gab es in Aue im Erzgebirge, in Bernburg an der Saale und in Jena Temperaturen um die 26 Grad. Auch wenn sich das nach besonders viel Sonnenschein anhört – ganz so golden war der Herbst bisher nicht. Die Sachsen beispielsweise erlebten im Oktober nur 95 Sonnenstunden, statt der sonst üblichen 118 Stunden.