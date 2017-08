"Man kann beobachten, dass unter den Hunden- und Katzenbesitzern in letzter Zeit zwei Extreme aufgekommen sind", sagt Dr. Cornelia Rückert vom "Institut für Tierernährung, Ernährungsschäden und Diätetik" der Universität Leipzig. "Das ist zum einen das sogenannte 'barfen', also die extrem fleischlastige Fütterung des Tieres und eben diese Schiene sein Tier vegetarisch oder vegan zu ernähren um seine Vorstellung von gesunder Ernährung auf das Tier zu übertragen." In den letzten fünf Jahren habe der vegane Ernährungstrend auch bei Haustieren stark zugenommen. Experten wie Dr. Rückert sehen so etwas kritisch: