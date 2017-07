Wer zu schnell fährt und geblitzt wird, den bestraft die Polizei, nicht nur mit einem Bußgeld, sondern auch mit Punkten in Flensburg. Seit sechzig Jahren wird dort die Verkehrssünderdatei geführt. Damals noch mit siebzig Mitarbeitern, die 810.000 Sünden in Akten eintrugen. Heute sind es 10,1 Millionen Eintragungen und gut 1.000 Mitarbeiter. Offiziell heißt sie "Fahreignungsregister". Die Behörde, die das Register führt heißt eigentlich Kraftfahrtbundesamt und so sieht sie aus:

Bildrechte: IMAGO