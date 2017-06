Passwörter einrichten Passwörter einrichten

Die Konten in den App Stores von Apple und Google lassen sich mit Passwörtern schützen. Das kann man auch so einstellen, dass es bei jedem Kauf abgefragt wird, egal wie hoch die Summe ist. So lässt sich vermeiden, dass Kinder während des Spieles irgendwas kaufen.