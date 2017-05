Handy-Hygiene Keimschleuder Smartphone

Nachrichten tippen, im Netz surfen oder mit einer App rumspielen – das machen wir alle immer und auch überall. Ob in der Bahn, im Bad oder direkt nach dem Naseputzen – ständig kommen wir mit Bakterien und Viren in Berührung, die wir in regelmäßigen Abständen auf unseren Handydisplays verteilen. Die machen zwar nicht unbedingt sofort krank, können dich aber aus der Bahn werfen, wenn dein Immunsystem gerade etwas schwach ist.