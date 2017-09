Die Zeiten, in denen Handyakkus auch mal drei Tage ohne Ladung durchgehalten haben, sind schon lange vorbei. Manche Akkus halten nicht mal mehr den Tag durch. Mit diesen Tipps kann dein Handyakku dann aber doch etwas länger.

Die Displaybeleuchtung kostet extrem viel Akku, aber die kann man sich auch sparen. Denn meistens muss das Display gar nicht so hell eingestellt sein. Also einfach in den Einstellungen die Helligkeit etwas runterdrehen.