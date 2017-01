Tipps und Tricks Wie lade ich meinen Handyakku richtig?

Dein Akku mag weder Kälte noch extreme Hitze Dein Akku mag weder Kälte noch extreme Hitze

Vielleicht hast du das auch schon bemerkt: Wenn du draußen in der Kälte unterwegs bist, ist dein Akku viel schneller leer. Dein Akku mag nämlich Kälte (unter 10 Grad) und Hitze (über 40 Grad) nicht. Deswegen vermeide das und steck dein Handy im Winter zum Beispiel in die Hosentasche, wo es nicht so kalt werden kann. Im Sommer vermeide es, es in die pralle Sonne zu legen.