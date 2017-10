Benzinpreise Wann du wirklich günstig tanken kannst

Neben der Uhrzeit kannst du natürlich auch die Tankstellen untereinander vergleichen. Dabei helfen können Smartphone-Apps, die die Preise der Tankstellen anzeigen. Der ADAC bietet zum Beispiel eine solche App an. In vielen Apps kannst du dir auch gleich die Route zur nächstgelegenen oder günstigsten Tankstelle anzeigen lassen.

Eine These, die die Schwankungen erklären könnte, macht die Vernetzung via App verantwortlich. Auch die Tankstellenbetreiber können die aktuellen Preise im Blick behalten und so schneller reagieren. Sie ändern die Preise mehrmals am Tag um einen, wenn auch minimalen, Preisvorteil gegenüber der Konkurrenz zu haben.