Bei Menschen, die ein Eszett im Namen haben, wird die Freude groß sein. Den Buchstaben gab es bisher nur als kleinen Buchstaben. Besonders in Pässen und Ausweisen hat das zu Problemen geführt. Wer zum Beispiel Weiß mit Nachnamen hieß, wurde "WEISS" geschrieben. Nach der Aktualisierung steht nun "WEIẞ" im Pass.

Der neue Buchstabe sieht so aus: "ẞ". Ein bisschen wie ein Mittelding zwischen dem bisherigen, klein geschriebenen "ß" und einem groß geschrieben "B".

In dem Ausschuss sitzen verschieden Interessengruppen drin, also Verbrauchervertreter, Designer, Hersteller, Sprachwissenschaftler und so weiter. Sie beraten darüber, ob es Sinn macht, eine Norm zu ändern. "Da hängt ja auch ein ganzes System dran", sagt Boergen. Wenn der Buchstabe tatsächlich auf die Tastatur käme, müsste man sich zum Beispiel Gedanken darüber machen, wohin mit dem "?" auf der Tastatur.