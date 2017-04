Für die Süßen: Banane mit Schokolade! Für die Süßen: Banane mit Schokolade!

Dafür brauchst du Bananen und eine Tafel Schokolade.



Und so einfach geht's:

Die Banane der Länge nach aufschneiden und mit Schokostücken füllen. Dann auf den Grill legen und warten, bis die Schokolade geschmolzen ist. Am besten ist es, wenn ihr die Banane mit ihrer Schale nicht direkt auf den Grill legt, sondern auf Alufolie. Dann verbrennt die Schale nicht so schnell.