Wein- und Oktoberfeste in Mitteldeutschland Darf ich das Pfandglas als Andenken mit nach Hause nehmen?

Gerade im Herbst stehen in unserer Region etliche Volksfeste an. Getrunken wird viel, besonders aus schönen Gläsern. Wenn darauf ein Symbol der Veranstaltung eingraviert ist, gelten sie als Sammelobjekt. Aber dürfen die Gläser auch einfach in die eigene Küche wandern?