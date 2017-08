Am günstigsten ist laut Finanztest, das Konto nur Online zu nutzen. Inklusive Girocard und Onlinebuchungen sollte man dafür nicht mehr als 60 Euro im Jahr bezahlen, sagen die Experten. Dieser Preis sei für die Abwick­lung von Buchungen, je nach Bank das Bereitstellen von Geldautomaten, Beratung sowie sicherer Technik fürs Onlinebanking völlig in Ordnung.

Man muss nicht unbedingt die Bank wechseln, wenn man ein kostenloses Konto haben möchte. Oft reicht es schon, bei der eigenen Bank nachzufrage, was für Kontomodelle es gibt. Wenn das nicht weiterhilft, dann kann ist ein Wechsel sinnvoll. Vor allem Direktbanken bieten noch Gratiskonten an. Die haben allerdings den Nachteil, dass es keine Filialen gibt.

Der Grund für die steigenden Gebühren sind übrigens die Zinsen, die Momentan sehr niedrig sind. Eigentlich soll das für billige Kredite sorgen und so die Wirtschaft ankurbeln. Doch für die Banken ergibt sich daraus ein Problem. Denn sie legen eigentlich das Geld ihrer Kunden an und verdienen an den Zinsen. Niedrige Zinsen bedeuten für die Banken also weniger Gewinn.