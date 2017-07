Der häufigste Fehler beim Packen: im Ranzen ist einfach zu viel drin. Also lasst alle Schulbücher, Spielsachen und Arbeitsmaterialien, die die Kinder an diesem Tag nicht brauchen, einfach zu Hause!

Darüber streiten sich die Experten und die Industrie schon seit Jahrzehnten. Früher ging man von 10% des Körpergewichtes des Kindes aus. Dieser Wert wurde erstmals im Jahr 1986 in der so genannten Schulranzennorm festgehalten. Diese wurde aber nicht von unabhängigen Wissenschaftlern, sondern von den Ranzen-Herstellern festgelegt. Bei einem Erstklässler, der ungefähr 20 Kilo wiegt, wären das also zwei Kilo Ranzengewicht. Doch meistens ist der Ranzen viel schwerer.