3 Tricks für heiße Sommertage So kühlst du dein Getränk in Rekordzeit

Trick 1: Der Zwei-Minuten-Salz-Eis-Trick

Du brauchst: Wasser, Eiswürfel und Salz

So geht's: Zu gleichen Mengen vermischst du Wasser und Eiswürfel in einem großen Gefäß. Und gibst zwei bis drei großzügige Esslöffel Salz hinzu - kräftig umrühren, bis der Behälter kalt ist. Dann deine Flasche, die kalt werden soll, reinstellen. Achtung: Befülle das Gefäss maximal zu 2/3, denn die Flasche verdrängt noch Wasser.

Die Zutaten ergeben eine wunderbare Kältemischung, die deiner warmen Flasche die Wärme entzieht. Am besten drehst du die Flasche etwas, während sie sich in dem Kältegemisch befindet, damit die Flüssigkeit gleichmäßig in der ganzen Flasche abkühlt. Das Ganze sollte nicht länger als zwei Minuten dauern und schon kannst du dein kühles Getränk genießen!

Trick 2: Der Fünfzehn-Minuten-Tuch-Trick

Du brauchst: Ein nasses Papiertuch oder Handtuch

So geht's: Wickel deine Flasche mit nassen Papiertüchern ein und lege sie in deinen Gefrierschrank. Nach einer Viertelstunde ist deine Flasche gekühlt. Achtung: Gerade bei Glasflaschen aufpassen und nicht im Gefrierfach vergessen, denn sonst platzt sie irgendwann!

Der Trick funktioniert übrigens auch sehr gut, wenn du unterwegs bist. Wickel deine Flasche einfach in ein bis zwei nasse Handtücher ein und lege das Ganze in die Sonne. Die Sonne entzieht dem Handtuch Feuchtigkeit und dadurch kühlt deine Flasche. Auch hier gilt: Nicht zu lange in der Sonne liegen lassen, da die Flasche sich sonst wieder beginnt aufzuwärmen. An sehr heißen Tagen funktioniert der Trick auch, wenn du die eingewickelte Flasche in den Schatten legst.

Trick 3: Der Camper-Profi-Trick

Du brauchst: Eine Schaufel

So geht's: Für alle ohne Wasser und Strom: Einen halben Meter in die Erde graben und die Getränke darin lagern - am besten sogar über Nacht. Funktioniert wie ein Kellerraum, in dem es kühl ist.