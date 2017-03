Eins der wenigen Fotos des jungen Gerhard Richter zeigt ihn 1966 in einer Düsseldorfer Badewanne. Gemeinsam mit seinem Bekannten Sigmar Polke (hinten) organisierte Richter damals eine Ausstellung. Richter war sehr an Performance-Kunst interessiert. So wohnte er 1968 unter dem Titel "Leben im Museum" sogar für einige Zeit in Ausstellungsräumen. Bildrechte: dpa