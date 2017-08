Außerdem fänden auch Schadstoffe ihren Weg in die Tüte, unter anderem Nitrat und Acrylamid, das beim Frittieren entsteht. Acrylamid hat sich in Tierversuchen als krebserregend herausgestellt.

Die Qual der Wahl am Chipsregal. Mittlerweile gibt es jede Menge Gemüsechips-Sorten, die den gewohnten Kartoffelchips Konkurrenz machen wollen. Bildrechte: IMAGO

Tatsächlich steckt in den Gemüsechips überraschend viel Fett und Salz. Beim Zuckergehalt überholen die Gemüsechips die Kartoffelchips sogar. Das liegt allerdings am natürlichen Zuckergehalt des Gemüses.



Bei den Kalorien besteht wenig Unterschied zwischen Gemüse- und Kartoffelchips. Gesund sind also auch Gemüsechips nicht wirklich. Immerhin wirbt auch keiner der Hersteller damit, dass dem so sei.