Geldautomat in Dresden manipuliert So kannst du dich vor "Skimming" schützen

Bislang unbekannte Täter haben in der Dresdner Altmarkt-Galerie einen Geldautomaten manipuliert und so Kontodaten und PIN-Nummern ausgespäht. In mindestens einem Fall wurde mittels der Daten im Ausland Geld abgehoben. Insgesamt sinken die Schäden durch immer ausgefeiltere Sicherheitstechnik an den Automaten deutschlandweit, trotzdem versuchen Betrüger wieder häufiger, durch Skimming an das Geld von Bankkunden zu kommen.