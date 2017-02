Besonders auf dem Land kann es problematisch sein ein Kind zu kriegen, denn viele Geburtsstationen müssen schließen. In Mitteldeutschland wurden seit 2015 schon vier Kreißsäle geschlossen. Ende Februar kommt noch einer in Sachsen dazu. Liegt eine Schwangere in den Wehen wird der Anfahrtsweg zur Klinik dann manchmal lang.