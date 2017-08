Mathematiker entschlüsseln den Fußball Die Meisterschaft ist schon entschieden

Fußball ist ständig in Bewegung und hat eine hohe Komplexität. Fehler von Einzelnen lassen sich nicht vorhersagen. Wir können nur eine generelle Prognose hervorsagen, nicht jede einzelne Spielsituation. Und das wird auch Fußball weiterhin so Spannend machen.

Das aller erste, wo wir überrascht waren, wie gut der Algorithmus funktioniert, war 2004. Da ist immer ein 16-jähriger Spieler ganz oben aufgetaucht in unseren Prognosen, den damals die wenigsten auf dem Schirm hatten und den wir als den talentiertesten Spieler der Zeit angesehen haben und zwar war das Mesut Özil.

Daten wie Zweikampfstärke spielen für das Unternehmen für die Prognosen keine Rolle. Sie schauen, welcher Fußballspieler bei welchem Spielstand auf welchem Platz stand und wie sich der Spieler auch während einer Saison weiter entwickelt. "Welche dieser Daten sind also wirklich relevant? Am Ende sind das die Tore. Der Goalimpact beschreibt den tatsächlichen Einfluss eines Spielers auf den Ausgang des Spiels", so Wittmütz.