05.-07. Mai: Gothardusfest in Gotha

Bildrechte: IMAGO

In den Gassen der Residenzstadt findet zum 21. Mal das Gothardusfest statt. In diesem Jahr gibt es ein geradezu königliches Motto: "Gotha adelt Monaco und Frankreich". Passend dazu bezieht ein französischer Gourmetmarkt Quartier am Brühl. Die kleinen Besucher freuen sich aber bestimmt viel mehr auf Riesenrad, Mittelaltermarkt und Feuerwerk.