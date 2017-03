11./12. März 2017 12. Tag der Offenen Töpferei 12. Tag der Offenen Töpferei

Zahlreiche Töpfereien, Keramikwerkstätten, Studios und Ateliers in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen laden am Wochenende zum Schauen, Anfassen und Staunen ein! Zu entdecken gibt es vielfältige Arbeitsmöglichkeiten der Keramiker in unterschiedlichen Werkstätten.