Frühjahrsmüdigkeit "Wir stehen viel zu früh auf!"

Wenn wir dann am Sonntag zum Beispiel zu weit in den Vormittag hineinschlafen und dann abends vor der neuen Schul- oder Arbeitswoche wieder zeitig ins Bett gehen, dann waren wir nicht lange genug wach und haben einen ungenügenden Schlafdruck. Dann sind die Schlafprobleme von Sonntag auf Montag schon vorprogrammiert. Ganz Deutschland schläft von Sonntag auf Montag am schlechtesten.