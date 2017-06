Magersucht Dünn bis in den Tod

Henriette Hömke, Miss Sachsen 2006, ist nach übereinstimmenden Medienberichten Anfang April an Magersucht gestorben. Auf Twitter äußerte sich ihr Ex-Freund, der Schalke-Profi Ralf Fährmann, geschockt. Damit rückt wieder eine psychische Krankheit in den Fokus, die nur schwer geheilt werden kann. Experten sorgen sich, weil die Betroffenen zunehmend jünger sind. Sie warnen davor, dass durch Shows wie "Germanys Next Topmodel" und Instagram und Co. ein gefährliches Schönheitsideal vermittelt wird.