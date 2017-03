Neue Studie Wie halten Fern-Freundschaften?

Das Institut für Demoskopie in Allensbach hat in einer anderen Studie etwas Ähnliches herausgefunden: Hier wurden Männer und Frauen dazu befragt, was ihnen an einer Freundschaft wichtig ist. Dabei haben die Frauen sehr viel häufiger alles genannt, was mit Kommunikation zu tun hat - also lange Gespräche, ganz offen über Gefühle sprechen, auch über Beziehungsprobleme oder die Familie.