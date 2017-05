Studie bestätigt: Frauen sind die besseren Chefs und das ist der Grund...

Wichtig ist den Machern der Studie, dass das Ergebnis nicht allgemeingültig ist, sich also nicht auf jede Frau und jeden Mann anwenden lässt. Es gebe schließlich auch Frauen in Führungspositionen, die toll mit Stress umgehen können. Auf der anderen Seite seien Männer auch sehr wohl in der Lage, Entwicklungen ihrer Mitarbeiter fördern oder klar zu kommunizieren.

Die Studie zeigt aber immerhin einen deutlichen Trend: Frauen sind in Bezug auf ihre Persönlichkeit besser für Führungspositionen geeignet. Ein weiteres Argument also, mehr Frauen an die Spitze von Unternehmen zu setzen. In Deutschland sieht es da im Moment nämlich mau aus: Noch immer sind weibliche Führungskräfte hier die Ausnahme. Nur jedes fünfte mittelständische Unternehmen wird von einer Frau geleitet. Bei Dax-Unternehmen ist nur jede zehnte Stelle weiblich besetzt.