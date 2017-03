In dieser Nacht um 2 Uhr rasen die Rennwagen wieder über den Asphalt. Die Formel 1 startet in die neue Saison mit den ersten freien Trainings für den Großen Preis von Australien in Melbourne. In diesem Jahr mit neuen Formel 1-Chefs, neuen Autos mit dickeren Reifen und auch deutlich veränderten Chancen. Denn der amtierende Weltmeister Nico Rosberg kämpft nicht mehr um den Titel 2017.