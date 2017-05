Um die Synchronstimme von Johnny Depp alias Captain Jack Sparrow gab es großen Ärger: In den ersten drei Teilen wurde Sparrow von Marcus Off synchronisiert. Zwischen ihm und Disney kam es allerdings zu einem Rechtsstreit um die Bezahlung. Der vierte Teil der Piratensaga wurde deswegen von David Nathan synchronisiert. In Deutschland ist er als Johnny-Depp-Stimme bekannt, da er der Stammsprecher des Hollywoodstars ist. Auch den 5. Teil soll er nun vertonen.