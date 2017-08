Batnight Fledermäuse vor der Haustür

Mit der Batnight will der Naturschutzbund NABU auf den Fledermausschutz aufmerksam machen. Deshalb organisieren lokale Naturschutzverbände Nachtwanderungen zu Fledermausquartieren und Jagdgebieten. Dabei kann man Fledermäuse nicht nur beobachten, sondern mit Hilfe von so genannten Bat-Detektoren auch hören.

Bildrechte: MDR JUMP/Alexander Polte

In Deutschland wird die Fledermausnacht durch den NABU und weitere örtliche oder regionale Naturschutzverbände gefördert. Die Fledermausnacht gilt als besonders familien- und kinderfreundlich. Je nach Veranstalter werden Ausstellungen, Filmvorführungen und Vorträge angeboten, oft auch abendliche Exkursionen zu Fledermausquartieren. Mit dem Bat-Detektor ist es möglich verschiedene Fledermäuse aufzuspüren. An den kleinen Geräten lassen sich die Frequenzbereiche einstellen, in denen die Flattertierchen ihre Echos senden. Die Signale hören sich wie ein Knattern an. Je lauter die Töne, desto näher ist eine Fledermaus.