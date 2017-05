Quiz Deutsche Filmtitel sind manchmal wirklich zum Heulen

Habt ihr vor kurzem auch den letzten Disney-Film "Vaiana - Das Paradies hat einen Haken" gesehen und euch gefragt, warum der Film so einen furchtbaren Titel hat? Im Original heißt der Film einfach nur "Moana". Schuld daran ist in dem Fall das deutsche Urheberrecht. Das schreibt nämlich vor, dass keine zwei Filme in Deutschland denselben Titel tragen dürfen. Jetzt gibt es aber schon einen Film namens "Moana". Ein Biopic der italienischen Pornodarstellerin Moana Pozzi.