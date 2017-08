Ballonflucht aus DDR wird verfilmt Werde Komparse in einem Bully-Herbig-Film

Für seine Neuverfilmung sucht Bully Herbig Komparsen als Soldaten, Polizisten, Verkäufer oder auch Offiziere. Gedreht wird der Film vom 18.9. bis 26.10. in Oberfranken und an der Grenze zu Thüringen - also an den Originalschauplätzen.

Das erste Casting findet am Sonntag, 20. August, von 10 bis 19 Uhr in Hof in der Münch-Ferber-Villa statt. Am Samstag, 26. August, suchen die Filmleute im Kulturhaus von Bad Lobenstein nach Kleindarstellern und am Sonntag, 27. August, von 10 bis 19 Uhr in Coburg (Leise am Markt, Herrngasse 2).