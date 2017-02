Schlaitz Haus am See Haus am See

Im Haus am See könnt ihr Brandmalerei ausprobieren, schöne Schmuckkästchen bauen und Spardosen gestalten.

Kosten: 1,00 Euro für Kinder/ 2,00 Euro für Erwachsene



am 10.02.2017 | 10:00 bis 16:00 Uhr