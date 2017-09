Fehler im Steuerbescheid So holt ihr euch das Geld zurück!

Etwas komplizierter wird es, wenn sich scheinbar große Fehler eingeschlichen haben. Beispielweise wenn Positionen wie Werbungskosten vom Finanzamt nicht anerkannt wurden. Wer damit nicht einverstanden ist kann gegen den Bescheid Einspruch einlegen. Auch hier gilt die Frist von einem Monat, meint Steuerberater Jacob: "Außerdem muss er schriftlich oder elektronisch (also per Mail) an das Finanzamt geschickt werden. Dann wird die Sache noch mal in vollem Umfang geprüft."