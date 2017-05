Wann kommt das erste Kind? Wann kommt das erste Kind?

Die durchschnittliche Familie in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bekommt das erste Kind, wenn die Frau zwischen 29 und 30 Jahren alt ist. Insgesamt leben in einer Familie etwa 3,6 Menschen in Sachsen, 3,15 in Sachsen-Anhalt und 3,49 in Thüringen.