Momentan ganz häufig: Seltsame Anfragen von Frauen, die auf ihren Fotos sexy posieren. Viele Facebooknutzer berichten gerade über eine Flut solcher Anfragen. Nur, was wollen die eigentlich?

Die meisten dieser Anfragen sind tatsächlich Fake. Es geht vor allem um Geld. Denn nimmt man die Anfrage an, sieht man, dass auf den Profilen gekürzte Links geteilt werden. Die sehen so aus, als würden sie zu anderen Facebookseiten führen, aber wer draufklickt landet geradewegs auf dubiosen Sex-Seiten, die einen in eine Abofalle locken wollen.