Das Aus der Roaming-Gebühren bedeutet für euch: Ab dem 15. Juni fallen die zusätzlichen Gebühren für das Telefonieren in der EU komplett weg. SMS dürfen maximal 1 Cent mehr kosten als zu Hause.

Auch mobiles Internet wird billiger: die Zusatzgebühren für Datennutzung im EU-Ausland sollen in den nächsten fünf Jahren stufenweise gesenkt werden. Aber ein paar Einschränkungen gibt es: Die Zusatzgebühren werden zwar begrenzt, allerdings dürfen die Anbieter eine Obergrenze für kostenfreies Surfen festlegen. Wer im Ausland mehr Daten verbraucht, muss dafür dann einen Aufschlag zahlen. Wie viel Datenvolumen die Anbieter im Ausland freigeben, dafür gibt es keine Regelung - es könnten also 200 MB oder 2 GB kostenlos sein.

Dass die Smartphone-Nutzung in der EU günstiger werden soll, steht schon länger fest - über zehn Jahre hat die Gesetzesänderung gedauert. Jetzt wurde auch ein letztes Detail geklärt: bis zu welchem Betrag sich die Telefonanbieter gegenseitig Kosten erstatten müssen. Wenn ein Tscheche in Dresden mit dem Handy telefoniert, will der deutsche Netzbetreiber natürlich etwas dafür haben. Das bezahlt jetzt nicht mehr der Kunde direkt, sondern der Telefonanbieter.