Ernährung Warum dein Geschmack ist, wie er ist

"Ich esse keine Suppe, nein! Meine Suppe ess' ich nicht!" Die traurige Geschichte vom Suppen-Kasper, der am Ende verhungert, weil er sich weigert seine Suppe zu essen, kennt jedes Kind. Aber warum ist das eigentlich so, dass wir bestimmte Lebensmittel nicht ausstehen und uns in andere dagegen "reinlegen" könnten? Warum wir mögen, was wir mögen, hat uns ein Ernährungspsychologe erklärt.