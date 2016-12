Besonders Trickfilme begeisterten in diesem Jahr jung und alt in Deutschland, das ergab eine Auswertung des Verbands der Filmverleiher. So sind die ersten vier Plätze von Zeichentrickfilmen besetzt, aber auch "Bibi und Tina" und "Phantastische Tierwesen", der erst Mitte November in die Kinos kam, sind unter den Top 10 der meistbesuchten Kinofilme.