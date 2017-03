Aktendulli/Heftstreifen Der Aktendulli wurde zwar strenggenommen in Frankfurt am Main erfunden, aber das Chemnitzer Unternehmen "Dulli Bürotechnik" kaufte das Patent 1941. Am Prinzip hat sich seitdem nichts geändert, außer, dass der Streifen mittlerweile aus Plastik ist. Bildrechte: IMAGO