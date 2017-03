Babyboxen

Bildrechte: Edward Brooke-Hitching, Enzyklopädie der vergessenen Sportarten, Liebeskind Der Boxer Spike Webb kam 1919 als Boxtrainer zur US-Army und gründete ein Kinder-Boxprogramm, das sogenannte "Babyboxen". Das Vollkontakttraining sollte Jungen zwischen fünf und elf Jahren abhärten. Die Jungen kämpften vor ihren Eltern und Klassenkameraden gegen Gegner, die gleich groß waren. Im Gegensatz zu erwachsenen Boxern wurde es den Kleinkindern aber auch verziehen, wenn sie voller Angst in die Arme ihre Mutter flüchteten. Noch bis in die 70er Jahre fanden die Boxkämpfe zwischen den Jungen statt.

Fahnenmastsitzen

1924 war das Jahr, in dem der amerikanische Stuntman Alvin Kelly im Fahnenmastsitzen berühmt wurde. Es fing an mit einer Wette zwischen Freunden, wurde aber schnell zu einem Volkssport. Überall in den USA versuchten Menschen Kellys Sitz-Bestzeit von 13 Stunden und 13 Minuten auf einem Fahnenmast zu schlagen. Zwar saßen die Sportler auf einer winzigen Mastfläche; sie aßen und tranken, wuschen sich und lasen aber in der Zeitung wie immer. Seinen größten Auftritt hatte Kelly als er den Rekord von 1.177 Stunden - das sind mehr als 49 Tage - aufstellte und damit auch das Ende der Hochzeit des Sportes einläutete.

Fuchsprellen

Bildrechte: Edward Brooke-Hitching, Enzyklopädie der vergessenen Sportarten, Liebeskind Der Sinn dieser Sportart ist nicht überliefert, nur das Ziel: Füchse mit Hilfe einer Stoffbahn so hoch wie möglich in die Luft zu katapultieren. Dazu standen sich zwei Menschen gegenüber, in ihrer Mitte eine lange Stoffbahn, die durchhing und nur an den Enden festgehalten wurde. Verirrte sich ein Fuchs auf die Bahn zogen beide Menschen so sehr am Stoff, dass das Tier fliegen lernte. Neben Füchsen wurden auch Hasen, Dachse und Wildkatzen in die Luft geschleudert. Besonders Johann Georg I., der Kurfürst von Sachsen, mochte diese tierquälende Sportart.

Goldfischschlucken

Auch diese skurrile Sportart fand ihren Anfang als Wette. Der amerikanische Student Lothrop Withington nahm für nur zehn Dollar die Wette an, vor seinen Klassenkameraden einen lebendigen Goldfisch zu schlucken. Doch aus der Wette wurde mehr: Andere Colleges verstanden die Wette als Herausforderung. Studenten verschiedener Unis schluckten nun mehr als einen Goldfisch. Der Rekord lag am Ende bei unglaublichen 210 Fischen. Doch immer mehr Menschen empörten sich über den neuen "Studenten-Sport" und er wurde bald verboten.

Ballonspringen

Bildrechte: Edward Brooke-Hitching, Enzyklopädie der vergessenen Sportarten, Liebeskind Fliegen und hoch hinaus - das war schon immer ein großes Ziel der Menschheit. Mit dem Sport Ballonspringen sind in den 20er Jahren viele Menschen diesem Ziel ziemlich nahe gekommen. An einen sechs Meter großen Heliumballon geschnallt, konnten sie über Landschaften schweben und einen Ausflug machen - zumindest hofften das die Erfinder des Ballonspringens. Die Realität sah anders aus: Das Springen war gefährlich. Einer der ersten Versuche endete mit dem Tod, weil der Springer sich in Stromkabeln verhedderte.

Zentrifugalkegeln

Bildrechte: Edward Brooke-Hitching, Enzyklopädie der vergessenen Sportarten, Liebeskind Im Jahr 1885 dachte sich der Wirt einer Berliner Kneipe, dass es nicht schaden könne, eine Kegelbahn aufzustellen. Dass er dafür aber Platz von mindestens 25 Metern gebraucht hätte, hat er wohl schlicht übersehen. Trotzdem war der Berliner Wirt nicht aufzuhalten und fand eine kreative Lösung: Die Kegelbahn wurde an den Raum angepasst und einfach zurecht gebogen. Durchgesetzt hat sich die Kegelbahn aber nie, da ein zielgenaues Kegeln nicht mehr so gut möglich war.