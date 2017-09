":)" Die Mutter aller Emojis wird 35

Anfang der Achtziger war das Internet noch ein kleiner Ort, an dem sich vor allem Wissenschaftler in Foren ausgetauscht haben. Allerdings muss es da auch eine ganze Reihe an Missverständnissen gegeben haben. Denn: Ironie funktioniert geschrieben nicht wirklich gut.

Wenn jemand eine sarkastische Bemerkung ins Forum geschrieben hat, dann gab es immer jemand, der eine ganze Tirade darauf erwidert hat. Ich erinnere mich an eine Situation, da wurde ein Scherz von jemand anderem als ernsthafte Sicherheitswarnung interpretiert.

Das hat ":)"-Erfinder Scott E. Fahlman dem Magazin Business Insider erzählt. Er hatte genug von den Streitereien und hat sich eine Lösung für das Problem überlegt.

Ich schlage die folgende Zeichenfolge vor, um Scherze zu kennzeichnen: : - )

Das hat Scott E. Fahlman am 19. September 1982 um 11:44 Uhr in das Forum der Carnegie Mellon Universität geschrieben. Sein Vorschlag setzte sich durch und verbreitet sich aus dem Uninetz in die ganze Welt.

Die ganze Welt lächelt mit

Scott E. Fahlman hat das Emoticon erfunden. Bildrechte: dpa Über die Jahre hat Fahlmans Vorschlag die Nase in vielen Fällen eingebüßt. Heute gibt es kaum eine Nachricht mehr ohne ":)". Fahlmans Erfindung hat nicht nur für weniger Streitigkeiten im Netz gesorgt, sondern auch dafür, dass wir uns in Chats, SMS und Emails besser verstehen. Mittlerweile gibt es mehr als tausend Emojis, die dem einfachen Smiley den Rang abgelaufen haben. Vor allem in Japan gibt es unzählige Emojis und Schriftzeichenkombinationen, die alles Mögliche ausdrücken können. "¯\_(ツ)_/¯" zum Beispiel. Smiley-Erfinder Fahlman findet sein Emoticon trotzdem besser:

Es ist schon interessant wie Microsoft und AOL diese Zeichen erkennen und sie in kleine Bildchen verwandeln. Aber ich persönlich denke, dass das den schrägen Charakter des Originals kaputt macht".