Ergreifender Song Schwarzenbergerin gibt älteren Menschen eine Stimme

Ich hatte teilweise Zeiten, in denen ich mit schlechtem Gewissen nach Hause gegangen bin, weil es Situationen gab, in denen ich einfach mehr Zeit gebraucht hätte oder anders hätte handeln müssen, beziehungsweise: Ich hätte mehr helfen wollen.

Und dann gab es den einen Moment, in dem sie das Gefühl hatte, sie müsse die Probleme, die sie sieht, in Worte fassen und "ihren" Senioren eine Stimme geben. Ela schrieb den Song "Kind, Mutter, Mensch". In dem Lied singt sie: "Du kommst in mein Zimmer, ich bin nicht mehr alleine, doch merke ich: Du bist nicht gerne hier. Nach ein paar Minuten verlässt du mich wieder (...) Hinter meinen Augen bin ich noch 18, bin Kind, bin Mutter, bin Mensch. Auch wenn meine Beine nicht mehr viel taugen, bin ich Kind, bin ich Mutter, bin ich Mensch."