MDR JUMP live in Concert Tourauftakt der Toten Hosen

Viele Jahre war es still um die Düsseldorfer Punk-Rocker. Am Freitag erscheint das neue Album "Laune der Natur" der Toten Hosen. Den Albumstart feiert die Band mit ihren Fans im Gloria in Köln. Du konntest keine Karten ergattern für das ausverkaufte Konzert? Kein Problem - mit uns bist du ab 21 Uhr live dabei!